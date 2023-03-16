محافظ بورسعيد يقرر تشغيل الحصص الاستيرادية الموقوفة فورا 

قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، تشغيل الحصص الاستيرادية الموقوفة فورًا، وذلك للأسماء التي جرى بحثها ودراستها في لجنة التظلمات بواسطة اللجان المختصة، بعد استيفاء المستندات المطلوبة كافة، وذلك بناء على طلب الغرفة التجارية ببورسعيد، ونواب بورسعيد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

التواصل الدائم مع المواطنين

وأكد محافظ بورسعيد حرص المحافظة وأجهزتها التنفيذية على التواصل الدائم مع المواطنين، والعمل على تلبية مطالبهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، بالشكل الذي يتواكب مع التنمية التي تشهدها بورسعيد في شتى المجالات، ويعزز المظهر الحضاري للمحافظة في شتى الصور.

إيقاف الحصص الاستيرادية

يذكر أن اللواء عادل الغضبان قد أوقف الحصص الاستيرادية لمن ثبت أنه من غير مواليد بورسعيد وأبوه وأمه من غير مواليد المحافظة، وقدم المتضررين من القرار التماسات إلى الغرفة التجارية ونواب مجلسي النواب والشيوخ ببورسعيد، كما جرى رفع دعاوي أمام محكمة القضاء الإداري وتم الحكم لصالح عدد كبير من المتضررين لأن القرار مخالف للقانون، لكن كان المحافظ قد فعل قرار إيقاف الحصص الاستيرادية.