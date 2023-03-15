محافظ بورسعيد: توزيع 10 آلاف كرتونة هدية من الرئيس لمحدودي الدخل

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أنه جار توزيع 10 آلاف كرتونة سلع غذائية هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للأسر الأكثر احتياجا، والأولى بالرعاية ومحدودي الدخل بمحافظة بورسعيد، من خلال الجهاز التنفيذي لمحافظة بورسعيد، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الأسر الأكثر احتياجا والتخفيف عن كاهلهم، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المعظم.

السلع الغذائية الرمضانية

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن كرتونة السلع الغذائية تحتوي على مختلف السلع الغذائية الرمضانية، التي تلبي احتياجات الأسر خلال شهر رمضان المبارك، لافتا إلى أنه جرى اختيار أجود أنواع السلع الغذائية والرمضانية بالكراتين التي سيتم توزيعها.

احتياجات محدودي الدخل

وأوضح محافظ بورسعيد، أن ذلك يأتي في إطار جهود المحافظة لتوفير احتياجات محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجا من السلع الغذائية، مع اقتراب شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، ليحصلوا على دعم المحافظة من السلع الغذائية والرمضانية، التي تلبي احتياجاتهم خلال الشهر المبارك.