«المالية» تلزم 16 جهة وشركة بتطبيق منظومة توحيد معايير حساب ضريبة الأجور

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا رقم 137 لسنة 2023 بإلزام الجهات والشركات الواردة بالكشف المرفق بهذا القرار، وعددها 16 جهة/ شركة بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، اعتبارًا من 15 مارس 2023.

تطبيق منظومة منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور

وقال رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشؤون مصلحة الضرائب المصرية، إن تطبيق منظومة منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يأتي انطلاقًا من استراتيجية الحكومة ووزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي، وكذلك بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم، ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة.

وأوضح مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه وفقًا لقرار وزير المالية رقم (137) لسنة 2023، فإن الجهات / الشركات الوارد أسماؤها بالكشف المرفق بهذا القرار المرحلة الأولى هي طارق سعيد وشريكية، والشركة القابضة للصناعات المعدنية ،وثروة للبترول شركة مساهمة مصرية، وتوشيبا العربي للأجهزة المنزلية، والقابضة للصناعات الكيماوية، والبنك التجاري الدولي، ومستشفى مصر الدولي، والشركة المصرية للشبكات، وشركة فودافون إنترناشيونال سيرفيزس، ومونديليز ايجيبت فودز، ومجموعة إنما لتكنولوجيا المعلومات، واتصالات مصر اتصالات، واتصالات للخدمات الدولية، وشركة الزينة لصناعة الورق الصحي، وسيتي ايدج للتطوير العقاري، وشركة تنمية الريف المصري الجديد.

احتساب ضريبة الأجور والمرتبات

وأضاف مختار توفيق أنه يجوز لغير الجهات / الشركات الواردة بالقرار رقم 137 لسنة 2023 طلب تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه يمكن للممولين الاطلاع على دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ،ودليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور والمرتبات على الرابط التالي https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.