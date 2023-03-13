وزير المالية البريطاني: إنقاذ فرع بنك سيليكون فالي في المملكة المتحدة «ضروري»

أكد وزير المالية البريطاني جيريمي هانت أن إنقاذ الذراع البريطاني لبنك سيليكون فالي الأمريكي في المملكة المتحدة، من جانب بنك «إتش إس بي سي» كان ضروريًا للمساعدة في حماية ودعم عددا من أهم شركات التكنولوجيا في المملكة المتحدة.

حماية الشركات البريطانية من الانهيار

وفي تصريحات صحفية نقلتها وكالة رويترز للأنباء، اليوم الاثنين، قال هانت «لقد واجهنا وضعا صعبا، من الممكن أن نرى بعض شركاتنا الأكثر أهمية تنهار، وهو أمر في غاية الخطورة، لقد واجهنا موقفًا كان من الممكن أن نرى فيه بعضًا من أهم الشركات تتعثر».

دور «إتش إس بي سي» في إنقاذ «سيليكون فالي»

وردا على سؤال عن دور بنك «إتش إس بي سي» في حل الأزمة، والاستحواذ على بنك سيليكون فالي داخل بريطانيا، قال هانت إن «وزارة المالية البريطانية اتخذت موقفًا محايدًا فيما يتعلق بالحل الخاص بالذراع البريطاني للبنك الأمريكي في المملكة المتحدة، والأولوية القصوى كانت لعدم تحميل دافعي الضرائب البريطانيين أي أموال أو أعباء إضافية».

حلول بديلة حال عدم إتمام صفقة «إتش إس بي سي»

وأضاف الوزير البريطاني «كنا نبحث في كل الاحتمالات، وكنا بحاجة للتأكد من وجود حلول أخرى متاحة لدينا، حال عدم إتمام البيع لصالح بنك إتش إس بي سي»، كما قدم تطمينات في مناسبات متعددة بأن المأزق الحالي مع ذراع بنك سيليكون فالي في المملكة المتحدة لم يضع أي ضغط على النظام المالي البريطاني، «النظام المصرفي في المملكة المتحدة آمن للغاية، ورؤوس الأموال آمنة، وفي حالة جيدة».