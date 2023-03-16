رئيس الوزراء يتفقد مصنع لطباعة وصباغة المنسوجات بـ«اقتصادية القناة»

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، افتتاح مشروع شركة «إيجيبت فان يانج» لطباعة وصباغة المنسوجات، أحد مصانع المنطقة الصناعية الصينية «تيدا ـ مصر»، وذلك في إطار زيارته اليوم لمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

واستمع مدبولي إلى شرح من «آن زو»، صاحب المصنع، الذي أوضح أن المشروع أقيم بتكلفة استثمارية بلغت نحو 60 مليون دولار، على مساحة 120 ألف م2؛ إذ يستهدف إنتاج أقمشة الملابس والبطاطين والمفروشات المنزلية، ويبلغ عدد العمالة 1200 من العمالة المباشرة، و2000 من العمالة غير المباشرة، ويمكن للمشروع أن يحقق بعد اكتمال مراحله الثلاث، حجم إنتاج 30 ألف طن سنوياً، بقيمة إنتاج سنوية تبلغ 150 مليون دولار سنوياً.

وأضاف صاحب المصنع أنَّ هذا المشروع يأتي في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين؛ إذ يهدف إلى إقامة منطقة صناعية للمنسوجات المنزلية في مصر، لافتاً إلى أنَّ الشركة انطلقت في السوق المصرية ثم توسعت بعد ذلك إلى الأسواق العالمية في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا والأمريكيتين، وتستهدف استقدام مجموعة من الكوادر المدربة في الصناعة المستهدفة، لبناء قاعدة إنتاج كبيرة لها ميزة تنافسية.