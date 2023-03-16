مدبولي يتفقد مشروع السويدي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وبرفقته وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المشروع التابع للسويدي الوطنية للصناعات والمشروعات الهندسية حيث تبلغ مساحة المشروع 113 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية 500 مليون جنيه، وعدد عمالة مباشرة 700 عامل ومهندس، وعدد العمالة غير المباشرة نحو 2000 عامل.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية، 2500 جهاز ري محوري سنوياً، كما تقوم مؤسسة السويدي أيضا على مشروع السخنة 360 الذي يشهد تحولًا كبيرًا بمساحة إجمالية نحو 10 مليون م 2؛ ليصبح مشروعًا متكاملًا يشمل إنشاء مدينة سكنية، ومدارس فنية، وجامعة تكنولوجية، ومنطقة تجارية.