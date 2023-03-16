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وفاة الفنان البحريني عبدالله وليد بعد صراع مع المرض

كتب:

هبة أمين
01:04 م | الخميس 16 مارس 2023
الفنان البحريني الراحل عبدالله وليد

الفنان البحريني الراحل عبدالله وليد

توفي الفنان البحريني عبدالله وليد، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 74 عاما، حسب ما أعلنت وسائل إعلام بحرينية، حيث تدهورت حالته الصحية ولفظ أنفاسه الأخيرة اليوم.

وفاة الفنان البحريني عبدالله وليد

ويعتبر عبدالله وليد، من أبرز نجوم مملكة البحرين سواء في عالم الدراما أو المسرح، ومن أحدث الشخصيات التي جسّدها «بوداود»، والتي قدمها من خلال المسلسل الكوميدي «سوالف طفّاش».

بدأ الراحل مشواره الفني في فترة السبعينيات من القرن الماضي، وشارك في أكثر من 60 عملا فنيا، أبرزها «الزقوم، وحكايات ابن الحداد، وطفاش والأربعين حرامي، وديمة وحليمة».

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