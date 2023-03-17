ماذا يحدث لجسمك عند الإفطار على التمر يوميا في شهر رمضان؟

قال الدكتور محمد خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي، إن الإفطار على تمر بشكل يومي خلال شهر رمضان أمر جيد للغاية، لافتا إلى أنه يمد الجسم بالطاقة لأنه يحتوي على السكريات، ولكن تناوله يكون باعتدال، كما أنه غني بالعديد من المعادن والفيتامينات التي تساعد على تنشيط الجسم.

وتابع استشاري الجهاز الهضمي، إن الإفطار على التمر في رمضان يوصي به من قبل الأطباء، لأنه يساعد على الوقاية من الإمساك، حيث يحتوى على نسبة عالية من الألياف الغذائية، والتي تعمل بدورها على نشاط المعدة، ومن فوائده تخفيف الإصابة بالإسهال لأنه يعالج بعض حالات الإمساك.

ماذا يحدث للجسم في حال الإفطار على تمر خلال شهر رمضان ؟

وأضاف «خورشيد»، يعمل تناول التمر أيضا على تحسين وظائف المخ والتقليل من أعراض القلق والأرق، مؤكدا أنه من بين فوائد تناول التمر أيضا تقليل خطر الإصابة بأمراض هشاشة العظام، والذي يعاني منه البعض.

ضرورة استشارة الطبيب

وطالب استشاري الجهاز الهضمي من المواطنين قبل الصيام في شهر رمضان الفضيل، زيارة الطبيب وعمل كافة الفحوصات الطبية المطلوبة للاطمئنان على صحة الجسم ومعرفة اذا وجد مشكلة، مؤكدا أن شهر رمضان فرصة عظيمة لاتباع نظام غذائي صحي سليم.