ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول السكر لمدة طويلة؟.. استشاري يوضح

قال الدكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف والإعلام الغذائي، إن البعد عن تناول السكر مفيد للجسم، مشيرا إلى أنه في حال التوقف عن تناول السكر لمدة شهر أو فترة من الزمن سيجرى رؤية النتائج على صحة الجسم بطريقة واضحة، لافتا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن النتيجة الأولى هي خسارة الوزن، وزيادة طاقة الجسم، فالسكر وتناول الحلويات يعمل على الشعور بالكسل والخمول.

ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول السكر لمدة شهر؟

وأوضح استشاري التثقيف، أن التوقف عن السكر يعمل على تحسين صحة الجهاز الهضمي؛ إذ أن السكر والكربوهيدرات الزائدة تعمل على تغذية البكتريا السيئة للأمعاء، التي تعمل بدورها إلى مشكلات تصيب الجهاز الهضمي، كما أن التوقف عن السكر يساعد في تقوية الأسنان ومنع التسوس.

وشدد الدكتور مجدي نزيه، على أن التوقف عن تناول السكر يعمل على تقليل التوتر والاكتئاب؛ إذ أثبتت الدراسات أن تناول السكر بكثرة مرتبط بزيادة معدلات الاكتئاب، بالإضافة الى أن التوقف عن تناول السكر يقلل من مخاطر الإصابة بمرض السكري.

التوقف عن تناول السكر

كما نصح استشاري التثقف والإعلام الغذائي، بضرورة اتباع نظام غذائي يعتمد على السكر الطبيعي من الفاكهة، أو تناول السكر بكميات محدودة للوقاية من الأمراض المعدية وغيرها، ومنها زيادة الوزن الذي يشكل خطورة بالغة على الفئات المختلفة من المواطنين، مشيرا الى أهمية ممارسة الرياضة بشكل يومي على الأقل نصف ساعة، للحفاظ على الصحة العامة للجسم.