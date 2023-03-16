رئيس الوزراء يشهد افتتاح مشروع للنقل الدولي واللوجيستيات

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، افتتاح مشروع شركة «كادمار إنترناشيونال للنقل الدولي واللوجيستيات»، وذلك خلال جولته اليوم بمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس مدحت القاضي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «كادمار»، الذي أوضح أنّ المشروع يُعد منصة لوجستية لتداول الحاويات والبضائع والسيارات، وتجهيز البضائع للتصدير، وكذا منصة مخصصة للصناعات الغذائية بغرض التصدير.

وأكد القاضي، أنّ المشروع انطلق في توقيت مبكر عن موعده المقرر، نتيجة الدور الإيجابي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بفضل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، معربا عن تطلعه لتكرار نموذج المنطقة الاقتصادية في أقاليم أخرى بمصر، بما تتيحه من بيئة مواتية لجذب الاستثمارات وتشجيعها على التوسع.

وأضاف أنّ المشروع يشغل مساحة تصل إلى 21488 م2 للمرحلتين الأولى والثانية، بإجمالي تكلفة استثمارية 20 مليون دولار للمرحلتين، ويستوعب المشروع كمرحلة أولى 5 آلاف حاوية مكافئة، و2500 بالتة بضائع، ويوفر المشروع نحو 105 من العمالة المباشرة، و100 من العمالة غير المباشرة، بالمرحلتين الأولى والثانية، ومن المقرر أن يصل إجمالي مساحة المشروع بعد اكتمال مراحله لنحو 109 آلاف م2، لتكون تكلفته الاستثمارية الإجمالية 35 مليون دولار، وحجم العمالة به نحو 500 مباشرة وغير مباشرة.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كادمار، إلى أنّ المشروع يمثل منصة متخصصة تعمل كوسيط بين الموانئ البحرية والجوية، والأسواق المحلية، ومناطق التوزيع، والمناطق الصناعية، لافتا إلى أنّ كل ميناء يحتاج إلى ظهير لوجستي مثل هذه المنصة، مضيفا أنّ المشروع يحقق العديد من العوائد الاقتصادية، ويوازي مشروعات ضخمة في مناطق أخرى من العالم، حيث يقلل وقت الانتظار في الموانئ، وكذا التكلفة اللوجستية بصفة عامة، كما يستخدم الطاقة الشمسية، ويسهم في خفض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون بنسبة 40%، كبعد بيئي مهم للغاية، كما يتيح لأصحاب البضائع متابعة بضائعهم من خلال أنظمة متطورة.