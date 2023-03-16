فيروز السيد الأم المثالية بجنوب سيناء.. عملت بعد وفاة زوجها لتربية 4 أبناء

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب، حصول السيدة فيروز السيد رمضان حسين بمدينة دهب بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة للعام 2023.

وقال المحافظ في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه سوف يقوم بتكريم عدد 10 من الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة على هامش احتفالات العيد القومي للمحافظة بعودة طابا.

الأم المثالية في جنوب سيناء

فازت فيروز السيد رمضان حسين بلقب الأم المثالية على مستوى محافظة جنوب سيناء، وتبلغ من العمر 56 عاما، حاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية، وتعمل مسؤول مكتب التربية، وتقيم في العصلة بمدينة دهب.

قالت فيروز لـ«الوطن»، إنها أم لأربعة أبناء جميعهم مؤهلات عليا، وهي أرملة منذ سنوات، وعملت بعد وفاة زوجها لتربية الأبناء ورفضت الزواج بعد رحيل الزوج الذي عانى من المرض لفترة طويلة وظلت تقف بجواره حتى لقي ربه.

وأوضحت أن لديها 4 أبناء، الابنة الكبرى حاصلة على بكالوريوس أشعة وتصوير، والابن الثاني بكالوريوس طب وجراحة، والابن الثالث بكالوريوس تجارة إنجليزي، والابن الرابع بكالوريوس تجارة.

قصة كفاح

وتابعت الأم المثالية بجنوب سيناء، أنها ولدت وتربت لأسرة في قرية في قرى الريف وكانت الابنة الكبرى، وأصر الأب على تعليمها وسعى لتوظيفها خوفا عليها من المستقبل، موضحة أنها تزوجت أيضا في الأرياف من زوج لديه 9 أخوة وكانت ترعى الجميع لسفر زوجها ليستطيع سداد ديونهم.

انتقلت مع زوجها إلى مدينة دهب عام 1991 وكان معها طفلان وكانت تسكن في غرفة بحمام مشترك تابعة لعمل الزوج لمدة ثلاثة سنوات ثم باعت ذهبها لشراء غرفة مسقوفة من الخوص، مكثوا فيها أعوام؛ ولكنها كانت تجمع أسرتها في دفء وحنان دون كلل أو تذمر وكانت ترضى بما قسمه الله لها ورزقها الله بطفلين ليصبح عدد الأبناء أربعة.

وتابعت: الزوج مرض وتحملت مسؤولية رعايته ورعاية أبنائي وأنفقت كل ما لدي لعلاج زوجي حتى توفي وهو في سن 33 عاما.

رفضت الزواج وكانت هي الوحيدة المسؤولة عن أبنائها وبدأت تفكر في مصدر دخل ليساعدها في تربية أبنائها فأجرت جزء من بيتها وبالرغم كل ما تكبدته من مشقة وعناء وقلة دخل سهرت لأبنائها حتى حصلوا على شهادات جامعية.