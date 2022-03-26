1000 جنيه و«شال سيناوي» هدية للأمهات المثاليات بجنوب سيناء

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن الدولة المصرية حريصة على تكريم وتمكين المرأة، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أقام احتفالية كبيرة لتكريم الأمهات المثاليات، من بينهن الأم المثالية بجنوب سيناء، وأشاد المحافظ بتعظيم دور المرأة في المجتمع، باعتبار أنها «أساس نجاح الأمم وتقدم الدول».

دعوة الفتيات للاقتداء بالأمهات المثاليات

وقال محافظ جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم السبت، إن الأم المثالية في جنوب سيناء هذا العام تُعد نموذجاً للتضحية والعطاء، فهي وقفت بجوار زوجها المريض حتى لاقى ربه، وعكفت على تربية 3 أبناء حتى التحقوا بالتعليم الجامعي، مشيراً إلى أن الأمهات المثاليات في المحافظة كلهن نموذج يحتذى به، ودعا المحافظ الفتيات إلى الاقتداء بهذه النماذج الناجحة.

«شال سيناوي» ومكافأة مالية

وقام محافظ جنوب سيناء بتكريم الأمهات المثاليات في مكتبه بمدينة شرم الشيخ، اليوم السبت، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، وزيدان عبد الغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، حيث أهدى الأمهات «شال سيناوي»، وشهادة تقدير، ومكافأة مالية لكل أم، عبارة عن 1000 جنيه.

وتابع محافظ جنوب سيناء، في تصريحاته لـ«الوطن»، أنه جرى إعداد تورتة للاحتفال بالأمهات المثاليات على مستوى المحافظة، بحضور عدد من أبنائهن، موضحاً أن «كل أم مصرية هي أم مثالية»، فهي التي تربي وتعلم النشء، وتتحمل مشقة تكوين ورعاية الأسرة.

قأئمة الأمهات المثاليات بجنوب سيناء

وقال زيدان عبد الغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء ان قائمة الأمهات المثاليات في جنوب سيناء لعام 2022، تضمنت كلاً من:

１- سامية أحمد عبد السلام خلاف

２- عفت أحمد السيد الزيات

３- السيدة علي عبد الرازق محمد

４- فيروز السيد رمضان حسن

５- انتصار محمد إبراهيم عبد الكريم.

６- ليلى فتحي السيد.

７- إيمان دياب محمد سرحان

８- منى إبراهيم ناصر

９- سلمى سويلم هيكل

10- صالحة مبارك جمعة بخيت