بنك ناصر الاجتماعي يطرح شهادة ادخار جديدة بعائد يصل إلى 22%

كشف مصدر مسؤول ببنك ناصر الاجتماعي عن طرح شهادة ادخار تراكمية لمدة 3 سنوات، تصرف عند تاريخ الاستحقاق بعائد يصل إلى 22%.

وتقسم دورة الصرف كالتالي:

- عائد شهري بنسبة 17.5%

- عائد ربع سنوي 17.75%

- عائد سنوي 19%.

وأكد المصدر أنه تم طرح شهادة أخرى تراكمية أخرى لمدة سنة ونصف بفائدة 20%، كما طرح البنك شهادة سنة واحدة بنسبة عائدة 12%، بالإضافة إلى طرح شهادة ادخارية لمدة سنتين بعائد 13%.

شهادات جديدة في بنك ناصر

وأوضح بنك ناصر الاجتماعي على موقعه الرسمي أنه تم طرح شهادة لمدة ثلاث سنوات بالنسبة للمؤسسات بدورة صرف مقسمة كالتالي:

- 14.5% عائد سنوي للمبالغ الأقل من 5 ملايين جنيه.

- 15% عائد سنوي للمبالغ الأعلى من 5 ملايين جنيه.

- 15.5% عائد سنوي للمبالغ الأعلى من 20 مليون جنيه.

صندوق بنك ناصر الاستثماري الأول

وكان بنك ناصر الاجتماعي أطلق صندوقه الاستثماري الأول بالتعاون مع «ازيموت مصر»، إحدى الشركات الرائدة في صناعة إدارة الأصول في مصر و18 دولة حول العالم، أنه يجوز لصاحب الوثيقة (اختياريا) التقدم لدى بنك ناصر الاجتماعي بطلب منح هبة من الوثائق المملوكة له في الصندوق، بشرط توقيع صاحبها على كل المستندات القانونية لدى بنك ناصر الاجتماعي.