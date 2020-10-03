اتحاد العمال: تفعيل لجنة إدارة الأصول والممتلكات لتوفير موارد مالية

أكد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في اجتماعه اليوم، برئاسة جبالي المراغي، على وحدة الصف لخدمة قضايا العمل والعمال، في جميع المواقع من خلال التمسك بشعار "قوتنا في وحدتنا".

وقال محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد العمال، إن مجلس إدارة الاتحاد، يتمسك باستراتيجية مساندة الدولة المصرية، لمواجهة التحديات، معلنا تفويضه مجددا الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة، باتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي في الداخل والخارج.

وأوضح وهب الله، أن 25 مليون عامل، يقفون صفا واحدا ضد دعاة الهدم والتخريب والإرهاب، الذين يعيثون في الأرض فسادا، مهنئاً بالذكرى الـ47 لحرب أكتوبر، مشيرا إلى أن 30 يونيو ثورة حقيقية، كانت "طوق النجاة"، أنقذت البلاد من حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

ووافق المجلس على التواصل مع اللجان النقابية، للخروج برؤية واضحة، حول لائحة شئون العاملين والأجور، التي أرسلت من وزارة قطاع الأعمال إلى اللجان النقابية، وضرورة التواصل مع النقابات العامة، لوضع الصورة النهائية لهذه اللوائح بما لا يضر بالعاملين، وإعداد رؤية عمالية، تؤكد على حق المشاركة النقابية في الإدارة وتطوير آليات العمل بالشركات.

وقرر المجلس، إعداد مذكرة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن ما انتهت إليه اللجنة المشكلة لتطوير الجامعة العمالية التكنولوجية، ودعم المؤسسة الثقافية العمالية.

ووافق المجلس، على تنفيذ برامج للتدريب والتثقيف العمالي، وتفعيل نشاطات الإتحادات العمالية المحلية بالمحافظات، وإتخاذ الاجراءات العاجلة لدعم الموارد المالية، بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وتفعيل لجنة إدارة أصول وممتلكات الاتحاد، والتعاقد مع مكتب استشاري متخصص.

ووافق المجلس، على مخاطبة رئيس مجلس الوزراء، بشأن تشكيل لجنة تمثل فيها النقابة العامة للمناجم والمحاجر، لوضع لائحة للعاملين، تضمن لهم الاستقرار بعد نقل تبعية المناجم والمحاجر للشركة المصرية للتعدين، واستغلال الثروات المنجمية.

وقرر المجلس، تقديم الدعم المعنوي اللازم للمرشحين من العمال في انتخابات مجلس النواب بالمحافظات، ومنهم القيادتين النقابيتين مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد، المرشح عن دائرة حلوان، وعبدالفتاح إبراهيم نائب رئيس الاتحاد، المرشح بدائرة بندر أول الزقازيق بالشرقية.