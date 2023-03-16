رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في مؤتمر «القيادة الصحية»

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الخميس، في مؤتمر «القيادة الصحية» لخدمة تشجيع الرعاة وتدريب القادة، التابعة لرابطة الإنجيليين، في بيت السلام بالعجمي، كما شارك في «مؤتمر الشراكة والملكوت 2»، ببيت أجابيه، بوادي النطرون، بمشاركة عدد كبير من الشباب، والخدام والقساوسة.

رئيس الإنجيلية: من أهم صفات الخادم الناجح والقائد المتميز التفويض

وقال رئيس الإنجيلية خلال مشاركته اليوم: «أحب أن أتحدث معكم اليوم حول واحدة أهم صفات الخادم الناجح، والقائد المتميز، وهي مهارة التفويض، والقدرة على العمل الجماعي، وهما من أهم سمات خدمة السيد المسيح على الأرض، وأيضًا من أهم سمات الكنيسة وأساس عملها، ولا ننسى أبدًا أهمية التقوى الشخصية، وأن الأسرة هي المرآة التي تعكس حقيقة الشخص، والتي تجعل منا قدوة وخدامًا لأولادنا، وكذلك ضرورة الانضباط في الأخلاق والعقيدة».

وأضاف «زكي»: «الله خلق الإنسان في الأرض وفوَّضه وجعله مسؤولًا إزاء الطبيعة والخليقة، والكيان الذي لا يتجدد هو كيان لا يضمن التنوع والثراء في الأفكار والإبداع».

مؤتمر الشراكة والملكوت

كما شارك من مؤتمر القيادة الصحية لخدمة تشجيع الرعاة وتدريب القادة، القس عادل جادالله، قائد المؤتمر وعضو المجلس الإنجيلي العام، والدكتور القس سمير صادق أبسخرون، الراعي الفخري للمؤتمر، والقس كاني صادق، راعي المؤتمر، والدكتور القس وراندا فورستوف، والقس مارتي وباتي ماكدونالد، من الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن مؤتمر الشراكة والملكوت، ببيت أجابيه الشيخ فايز إسحق، قائد المؤتمر، والدكتور ثروت صموئيل نائب الأمين العام لشئون الإعلام والتدريب وسكرتير المجلس، والقس فكري رجائي، نائب الأمين العام للشئون الروحية والإدارية، والدكتور وجيه قط فام، نائب الأمين العام لشئون الشباب بالصعيد.