تنصيب القس جوزيف زكي فهمي راعيا للكنيسة الإنجيلية بدسوق في كفر الشيخ

احتفلت الكنيسة الإنجيلية بمدينة دسوق، في محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، بتنصيب القس جوزيف زكي فهمي، راعياً للكنيسة الإنجيلية بدسوق.

وتعددت فقرات حفل التنصيب داخل الكنيسة الإنجيلية، ما بين كلمات تشجيعية المدعومة بآيات من الكتاب المقدس، وترنيمات روحية.

حضر حفل التنصيب قيادات الطائفة والكنيسة الإنجيلية، ومنهم الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والقس إبراهيم زكريا، رئيس مجمع الدلتا الإنجيلي، والقس مكرم روفائيل، عضو مجمع الدلتا، والقس حاتم فكري، عضو مجمع الدلتا، والقس أمجد أيوب، والقس أمجد ظريف، أعضاء مجمع الدلتا، وعوض عطية عوض، من قيادات الكنيسة الإنجيلية لدسوق، كما حضر العديد من القيادات التنفيذيه والشعبية وأعضاء مجلس النواب، منهم اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، والمهندس عادل النجار، والدكتورة جميانة لويس، عضوي مجلس النواب.

افتتاح الكنيسة الإنجيلية بمدينة دسوق عام 2018

يذكر أن الكنيسة الإنجيلية بمدينة دسوق، تم افتتاحها في عام 2018 بحضور القس أندريا زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، لتكون أول كنيسة إنجيلية بمدينة دسوق على نهر النيل.