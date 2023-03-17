عقوبات يابانية على 3 شخصيات من كوريا الشمالية شاركوا في تطوير أسلحة نووية

قال الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، إن الحكومة فرضت عقوبات على 3 كوريين شماليين من بينهم نائب رئيس إدارة الصناعة العسكرية، «تشونج إيل هو»، والمدير السابق للمكتب السياسي العام للجيش الكوري الشمالي، «كيم سو-جيل»، شاركوا في تطوير الأسلحة النووية والصاروخية لـ«بيونج يانج»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وكان زعيم كوريا الشمالية «كيم جونج أون»، أكد في وقت سابق، استمرار «بيونج يانج» في اتخاذ الإجراءات المضادة للاستفزازات العسكرية التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية، مضيفا إن بلاده مستعدة للرد على الأسلحة النووية بأسلحة مثلها، وستفتح المواجهة بمواجهة مفتوحة.

زعيم كوريا الشمالية: «بيونج يانج» هدفها احتواء الحرب

وأشار «كيم جونج أون»، أمس الخميس، بعد إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز «هواسونج 17» إلى ضرورة الحفاظ على جاهزية قوات بلاده الاستراتيجية لنزاعات المسلحة والحرب بأي شكل من الأشكال، وأضاف الزعيم الشمالي، أن هدف بلاده احتواء الحرب وضمان حياة سلمية.

وأعرب زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون»،عن رضاه الكبير بعد إشرافه على التدريبات، مضيفا أنه يجب بث الخوف لدى العدو من خلال تعزيز ردع الحرب النووية، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

مشاركة نحو 40 من قوات مشاة البحرية البريطانية في «سانج ريونج»

وفي سياق متصل، تعتزم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بدء أول تدريب إنزال برمائي، التنين المزدوج، أو «سانج ريونج» واسع النطاق في 5 سنوات الأسبوع المقبل، فيا ستشارك نحو 40 من قوات مشاة البحرية البريطانية، للمرة الأولى في التدريبات، بينما سيتشارك قوات من أستراليا وفرنسا والفلبين كمراقبين.

وقال سلاح البحرية ومشاة البحرية في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، إن من المقرر إجراء «سانج ريونج» في بوهانج وحولها، جنوب شرق العاصمة «سول»، من يوم الاثنين حتى 3 أبريل المقبل لتعزيز الاستعداد القتالي.

وتخطط «سول» و«واشنطن» لحشد قوات إنزال برمائية على مستوى الفرقة ونحو 30 سفينة، بينها السفن الهجومية البرمائية للحليفين: «دوكدو» و«يو إس إس ماكين آيلاند»، كما ستنشر الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، حوالي 70 طائرة، مثل «إف 35 بي»، ومروحيات أباتشي الهجومية «أيه أتش 64» AH-64، وحوالي 50 مركبة هجومية برمائية.