كوريا الشمالية: إطلاق الصواريخ البالستية لتحذير الأعداء

قالت السلطات في كوريا الشمالية، إن إطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات لم يكن له أي تأثير سلبي على سلامة البلدان المجاورة، مضيفة إن إطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات مرسلة لتحذير الأعداء، وأثبتت قدرتها على الاستجابة بشكل شامل إذا لزم الأمر.

وأشارت السلطات في كوريا الشمالية، إلى أن إطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات هي رد على التدريبات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

تطبيع كامل لاتفاقية أمن المعلومات العسكرية

وأمس الخميس، وافقت السلطات في كوريا الجنوبية على التطبيع الكامل لاتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية بين بلادها واليابان حول إطلاق الصواريخ النووية لـ«بيونج يانج» ومساراتها، والرد عليها، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وجاء الموافقة الكورية الجنوبية خلال قمة جمعت بين الرئيس الكوريس الجنوبي «يون سيوك-يول» مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في «طوكيو».