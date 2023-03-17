رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مصرع 8 أشخاص جراء انهيار سقف مخزن في الهند

كتب:

أ ش أ
01:01 م | الجمعة 17 مارس 2023
الإسعاف الهندي

الإسعاف الهندي

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم، فيما تم إنقاذ 11 آخرين عقب انهيار سقف أحد المخازن في منطقة «شاندوسي» بمدينة «سمبال» في ولاية «أتر برديش» الهندية.

بدء عمليات الإنقاذ

وذكرت قناة «إن دي تي في» الهندية اليوم الجمعة، أن فرقا تابعة لقوة الاستجابة للكوارث بدأت عمليات الإنقاذ عقب الحادث، مشيرة إلى أن العديد من الأشخاص لا يزالون في عداد المفقودين.

اعتقال 4 أشخاص

وأضافت القناة أنه تم اعتقال أربعة أشخاص للتحقيق معهم للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، إلا أنها لم تتطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

اقرأ المزيد:

حفل غريب في الهند.. الضيوف يأكلون من أطباق مطلية بالذهب (فيديو)

سماء الهند تكتسي بالألوان المبهجة احتفالا بمهرجان هولي «فيديو»

طريقة الاحتفال بـ اليوم العالمي للمرأة في بعض الدول.. نساء الهند يحملن الطوب

الهند تستدعي السفير السويسري للاحتجاج على ملصقات معادية للبلاد بجنيف
بقلم أ ش أ