مصرع 8 أشخاص جراء انهيار سقف مخزن في الهند

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم، فيما تم إنقاذ 11 آخرين عقب انهيار سقف أحد المخازن في منطقة «شاندوسي» بمدينة «سمبال» في ولاية «أتر برديش» الهندية.

بدء عمليات الإنقاذ

وذكرت قناة «إن دي تي في» الهندية اليوم الجمعة، أن فرقا تابعة لقوة الاستجابة للكوارث بدأت عمليات الإنقاذ عقب الحادث، مشيرة إلى أن العديد من الأشخاص لا يزالون في عداد المفقودين.

اعتقال 4 أشخاص

وأضافت القناة أنه تم اعتقال أربعة أشخاص للتحقيق معهم للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، إلا أنها لم تتطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.