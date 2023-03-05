الهند تستدعي السفير السويسري للاحتجاج على ملصقات معادية للبلاد بجنيف

استدعت الهند السفير السويسري لدى نيودلهي، للإعراب عن احتجاجها على ملصقات وصفتها بـ«الخبيثة ومعادية للهند» أمام مبنى الأمم المتحدة في جنيف.

نقل مخاوف الهند

وذكرت قناة «إن دي تي في» الهندية، اليوم الأحد، أن السفير السويسري أكد لوزارة الشؤون الخارجية الهندية، أنه سينقل مخاوف الهند إلى بلاده بكل الجدية التي تستحقها.

وأشار إلى أن الملصقات التي فس جنيف تعد جزءا من المساحة المتاحة للجميع، لكنها لا تؤيد بأي شكل من الأشكال مزاعم، ولا تعكس موقف الحكومة السويسرية.