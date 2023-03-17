«حياة كريمة» تشارك بمليون كرتونة في مبادرة «كتف في كتف»

تشارك مؤسسة حياة كريمة اليوم الجمعة في احتفالية «كتف في كتف»، التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بإستاد القاهرة الدولي، بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع، احتفالًا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع 6 مليون كرتونة مواد غذائية، ضمن مبادرة «كتف في كتف» التي أطلقها التحالف لتوزيعها علي المواطنين الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك، بمشاركة 34 كيانا تنمويا تضم كل مؤسسات العمل الأهلي في مصر، بجانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

مشاركة حياة كريمة في مبادرة كتف في كتف

كما أعلنت مؤسسة «حياة كريمة» عن مشاركتها بتوزيع مليون كرتونة مواد غذائية على المواطنين الأكثر احتياجًا بكل محافظات الجمهورية ضمن مبادرة كتف في كتف، بحضور أكثر من خمسة آلاف متطوع، فضلاً عن مشاركتها في إطلاق مبادرة «كتف في كتف» خلال الأسبوع الماضي بـ4 محافظات وهي الأقصر والشرقية وكفر الشيخ وجنوب سيناء.

تأتي مبادرة «كتف في كتف» كأكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، والتي تستهدف توزيع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، لخدمة 20 مليون مواطن في كل محافظات الجمهورية، تعزيزًا لمبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، ودعم ثقافة العمل التطوعي، ومن أجل توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التي تبذلها الدولة، بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الشريك الرئيسي في مسيرة التنمية للدولة المصرية.

كتف في كتف

يذكر أنّ مبادرة «كتف في كتف» تأتي نتاجًا لإيمان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقدرات مؤسسات العمل الأهلي كشريك أساسي في عملية التنمية، الأمر الذي بات جليًا بعد دمج تلك الكيانات والمؤسسات تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قبل عام من الآن وخلال تلك الفترة الوجيزة استطاع تقديم الكثير من المبادرات والقوافل وصولًا لأكبر مبادرة في تاريخ العمل الأهلي في التاريخ «كتف في كتف».