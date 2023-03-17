عضو التحالف الوطني: «كتف في كتف» تؤكد تلاحم الشعب المصري

قال محمود الجارحي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ جميع الجهود التي يقوم بها التحالف الوطني لا تقوم على العشوائية بل الدراسة والتجهيز والإعداد بشكل دقيق للغاية، مشيرًا إلى أن احتفالية «كتف في كتف» تمثل تتويجا لنتاج أعمال على مدار أسابيع ماضية، في كل محافظات مصر لتؤكد تلاحم الشعب المصري ومساندتهم لبعضهم البعض.

احتفالية «كتف في كتف»

وأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، أن احتفالية «كتف في كتف» الكبرى اليوم، ستشهد توزيع كرتونات المواد الغذائية التي ستنطلق من استاد القاهرة، موضحا أن كل مؤسسة تعرف دورها ومقصدها، إذ إنها لديها كل التفاصيل التي يجب القيام بها.

«كتف في كتف» توصيف لحال المصريين

وتابع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنه خلال أيام معدودة قبل الشهر المبارك، ستصل كل كرتونات المواد الغذائية الخاصة بـ«كتف في كتف» إلى مستحقيها، مشيرًا إلى أن المبادرة تمثل توصيفا لحال المصريين الذين يقفون بجوار بعضهم البعض في كل الظروف.