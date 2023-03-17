وزير خارجية تركيا يصل إلى القاهرة غدا ضمن جهود استعادة العلاقات بين البلدين

أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن زيارة وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو يصل إلى مصر غدا في زيارة لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين، وإطلاق حوار مُعمق حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، بهدف الوصول إلى تفاهم مشترك يحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين.

وزير الخارجية سيستقبل نظيره التركي في لقاء ثنائي بقصر التحرير

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها السفير أحمد أبو زيد اليوم، قبيل الزيارة المرتقبة لوزير خارجية تركيا إلى القاهرة غدا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن وزير الخارجية المصري سيستقبل نظيره التركي في لقاء ثنائي بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير، يعقبه عقد مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، على أن يعقب ذلك مؤتمر صحفي مشترك.