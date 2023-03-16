وزير التعليم العالي يفتتح مجمع العيادات الخارجية بمستشفى «أبوالريش الياباني»

افتتح الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مجمع العيادات الخارجية الجديدة بمستشفى أبو الريش الياباني، بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة الجايكا والسفير الياباني في مصر، وبمشاركة الدكتورة أمل المصري القائم بأعمال عميد طب قصر العيني بجامعة القاهرة، والدكتور حسام صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة.

جامعة القاهرة

وأجرى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية، لمتابعة التجهيزات الأخيرة لافتتاح مجمع العيادات الخارجية الجديدة بمستشفى الأطفال الجامعي التخصصي «أبو الريش الياباني»، بدعم من القيادة السياسية، وذلك ضمن عمليات التطوير والتحديث الشاملة التي تشهدها مستشفيات جامعة القاهرة، وفي إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية بما يساهم في النهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين.

مستشفى أبو الريش الياباني

جدير بالذكر أن مجمع العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش الياباني، يقام على مساحة 567 مترا مربعا، ويضم 7 طوابق بإجمالي مساحة 3112 مترًا مربعًا، وهو مخصص فقط لعيادات الأطفال التخصصية، ويأتي في إطار العلاقات المصرية اليابانية، والمستشفى نتاج تعاون بين جامعة القاهرة واليابان ومؤسسة وفاءً لمصر تحت رعاية الحكومة المصرية.