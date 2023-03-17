لو حد وضع يده على شقتك إزاي تجيب حقك بالقانون؟.. محامٍ يوضح

يستغل الخارجون عن القانون و«قراصنة العقارات» غياب ملاك الشقق والعقارات عنها ويضعون أيديهم على ملك غيرهم، وهو الأمر الذي يخشاه الكثيرون، ومن هذا المنطلق جاء القانون ليجرم من يسلب ملك غيره ويضع يده عليه.

وفي هذا الصدد، تواصلت «الوطن» مع أحمد محيي الدين، المحامي، لبيان كيفية التصرف حال وقوع أحد المواطنين في مثل هذه الإشكالية.

المقصود بـ«غصب العقار»

قال أحمد محيي الدين، المحامي، إن المقصود قانونا بالغصب هو انعدام سند الحيازة وهو لا يعتبر كذلك إلا إذا تجرد وضع اليد من الاستناد إلى سند قانوني له شأنه من تبرير يد الحائز على العقار المثار بشأنه النزاع ويكفي بأن يكون المدعي في دعوى الغصب مالكاً وعلى المدعي عليه إثبات سند حيازته، والمقصود بسند الحيازة هنا وجود أي سندات أو عقود تثبت ملكية المالك للعقار المتنازع عليه.

رفع دعوى طرد

وأوضح المحامي في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجوز للمالك المغتصبة أرضه الحق في رفع دعوى طرد حيث إن دعوى الطرد هي دعوى موضوعية لحماية أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أن كان وضع اليد عليها ابتداء بغير سند أو كان وضع اليد بسبب ثم زال هذا السبب واستمر واضعاً يده.

واستكمل: والأصل في حق المالك أن يكون جامعاً لكل السلطات ولا يكلف المالك إلا بإثبات ملكه ومن يدعي أن له حقاً في ملك الغير فعليه هو لا علي المالك يقع عبء الإثبات .