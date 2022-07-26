حالات طرد المستأجر من الشقة في قانون الإيجار القديم.. منها عدم دفع أجر البواب

ما تزال قضايا الإيجار القديم محل جدل بين المواطنين في الشارع المصري، فهو القانون الذي لم يصل لمرسى نهائي بعد، ومازالت النقاشات تدور تحت قبة مجلس النواب، سعيا من أعضائه للتوصل لأحد الحلول التي من شأنها أن تكون مرضية لأكبر فئة ممكنة من المواطنين، لاسيما الفئات المتأثرة بهذا القانون بشكل مباشر.

يحق للمالك طرد المستأجر في هذه الحالات

ويحتوي قانون الإيجار القديم على عدد من البنود المختلفة، كما جاء في القانون عدد من الأفعال التي يُمنع المستأجر من القيام بها، وإذا قام المواطن بفعلها تكون سببا كافيا في أن يجبر على إخلاء شقة الإيجار القديم ويرحل، ويكون هذا وفقا للقانون، وإذا رغب المواطن في الحفاظ على مكانه في العين المؤجرة، عليه أن يحرص على ألا يقوم بمخالفة إحداها.

ومن الأمور التي حددها قانون الإيجار القديم التي تؤدي إلى طرد المواطن من العين المؤجرة، هي امتناع المستأجر عن دفع قيمة الإيجار في موعدها، فضلا عن امتناعه عن دفع المصاريف التي يتطلبها العقار والشقة، على سبيل المثال أجرة البواب، أو نور السلم والمياه، أوضح القانون أنه في هذه الحالة يمكن أن يقوم المستأجر بسداد هذه القيمة أمام المحكمة، وقبل أن يتم قفل باب المرافعة في الدعوى ويكون أو المستأجر توطيدا لحكم الإخلاء بسداد جميع المستحقات، إضافة إلى ما تكلفة المؤجر من مصروفات وأتعاب محاماة.

حالة الطرد الفوري

أما إذا امتنع المستأجر عن سداد الإيجار وملتحقاته للمرة أخرى دون أي أسباب قانونية، وتوجه المؤجر للمحكمة بدعواه للإخلاء بسبب عدم السداد، ودفع المستأجر وقتها كافة الرسوم المطلوبة، ولحقها مرة أخرى يمتنع فيها من الدفع، في هذه الحالة يحق للمالك أن يطرد المستأجر فورا.

ومن الحالات الأخرى التي يحق فيها طرد المستأجر هي التأجير من الباطن ويعد من حالات التأجير من الباطن الإيجار المفروش بدون أذن من المالك.