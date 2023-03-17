« كتف في كتف» بالقاهرة والجيزة.. دعم متواصل لتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي وتوفير احتياجات المواطنين

شهدت محافظتا القاهرة والجيزة استمرار فعاليات مبادرة «كتف فى كتف» من أجل دعم الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف العبء عن كاهل الأسر البسيطة فى مختلف محافظات الجمهورية، بالتنسيق بين مختلف الجمعيات الأهلية والجهات المختصة، من أجل تقديم خدمة أفضل ومد يد العون للمواطنين، خاصة فى المناطق النائية، وتعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، حيث تستهدف تقديم 5 ملايين صندوق مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية بجميع محافظات الجمهورية.

وفى محافظة القاهرة، على سبيل المثال، وزع المحافظ اللواء خالد عبدالعال 2000 كرتونة غذائية، و2 طن لحوم، و2000 قطعة ملابس، مؤكداً أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بدعم الأسر وتحسين مستوى معيشتها، خاصة الأسر الأولى بالرعاية لتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعى والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.

وأشاد محافظ القاهرة بمبادرة كتف فى كتف، مؤكداً أنها فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة الهادفة إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مشيراً إلى أن تلك المبادرات تجسد نموذجاً للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى.

«عبدالعال» يوزع 3 آلاف شنطة مواد غذائية هدية من الرئيس للمواطنين بالمرج.. وتوزيع 2000 كرتونة و2 طن لحوم بالقاهرة

وفى سياق متصل، وزع محافظ القاهرة 3 آلاف شنطة مواد غذائية هدية الرئيس عبدالفتاح السيسى للمواطنين، تحوى السلع الأساسية، على الأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية بحى المرج.

وأكد «عبدالعال» أن هذه المبادرة تأتى ضمن جهود الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مثمناً دور مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لتعاونها مع أجهزة الدولة التنفيذية فى دعم الأسر الأولى بالرعاية، مؤكداً أن العاصمة ترعى كل المبادرات التى تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين وتقديم كل المساعدات لهم، من خلال تضافر جهود مؤسسات مدنية مع الدولة للوصول إلى كل الأسر المستحقة.

وفيما يتعلق بمشاركة محافظة الجيزة فى مبادرة «كتف فى كتف»، أعلنت مؤسسة أبوالعينين الخيرية بالجيزة، وعضو التحالف، الذى يضم أكثر من 34 مؤسسة وجمعية تعمل فى العمل المدنى فى مصر، أنه تم توزيع 200 ألف كرتونة غذائية للمواطنين ضمن جهود التحالف الوطنى بالمبادرة، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

مؤسسة أبو العنيني: ندرس الحالات المتقدمة من أجل الحصول على الإعانات المختلفة

وكشفت مؤسسة أبوالعينين الخيرية، فى بيان أمس، مشاركتها فى المبادرة الأكبر للحماية الاجتماعية فى مصر، التى انطلقت فى 16 محافظة فى وقتٍ واحد تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً واستعداداً لشهر رمضان المبارك، وتحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، لافتة إلى أن المؤسسة تقوم بدراسة الحالات المتقدمة من أجل الحصول على الإعانات المختلفة فى جميع نواحى الحياة، ويتم صرف المساعدات وجميع الخدمات للمستحقين، مشيدة بانضمام المؤسسة للتحالف الوطنى للعمل الأهلى، منوهة بأنها ستدعم المطابخ على مستوى الجمهورية لتوفير وجبات خلال «رمضان»، لافتة إلى توفير 5 آلاف وجبة بشكل يومى خلال الشهر الكريم.

تعد مبادرة «كتف فى كتف» الأكبر من نوعها لما يميزها من انتشار على مستوى المحافظات وصولاً إلى المحافظات الحدودية، من خلال الاعتماد على قواعد البيانات الموحدة لدى التحالف، التى تضمن وصول الدعم لمستحقيه بالفعل، ومنع ازدواجية المنفعة بما يضمن النجاح الكامل للمبادرة.

وتهدف إلى توفير أكثر من 6 ملايين صندوق من المواد الغذائية فى جميع المحافظات قبل شهر رمضان لتحقيق التكافل، ومن الإجراءات الجارى العمل عليها الإعداد لإنشاء مطابخ على مستوى المحافظات لتوفير الوجبات الساخنة للمواطنين.