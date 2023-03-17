أوائل المرات في عهد البابا شنودة الثالث: أول بابا يؤسس قنوات فضائية

تحل اليوم الذكرى الحادية العاشرة لنياحة (وفاة) البابا شنودة الثالث، البطريرك الـ117 من بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إذ جلس البابا الـ117 أربعين عامًا على الكرسي المرقسي قام فيها بالعديد من الأعمال الرائدة على كل المستويات الرعاية والتعليم والصحافة وغيرها.

أوائل المرات للبابا شنودة

وكان البابا شنودة أول بابا يؤسس أسقفية لخدمة الشباب وتنتشر في عهده مؤتمرات خدمة الشباب بمصر وبلاد المهجر.

أول بابا يقوم بنفسه بتدشين مذابح الكنائس، المعموديات، والأيقونات وحامل الأيقونات.

أول بابا تتم رسامته بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس، وأول بابا ينقل مقر الكرسي البابوي إلى منطقة الأنبا رويس بالعباسية.

قام البابا شنودة لأول مرة برسامة كهنة لخدمة الصم والبكم، وخدمة متحدي الإعاقة، وخدمة الذين ليس لهم أحد يذكرهم، وكهنة لخدمة دور الإيواء.

كان «بابا العرب» أول بطريرك بالكنيسة القبطية يحصل على جائزة اليونسكو للتسامح الديني.

أول بابا يقوم بسيامة أساقفة من جنسيات متعددة: منها الجنسية الفرنسية والهولندية والبريطانية والإريترية والسودانية.

استمرار الاجتماع الأسبوعي للبابا شنودة على مدار نصف قرن

أنشأ البابا الـ117 لأول مرة في عهده لجان مجمعية عامة ومتخصصة وتنبثق عنها عشرات اللجان المجمعية الفرعية الأكثر تخصصًا في مجالات الخدمة.

كان أول بطريرك يقوم بالتدريس بنفسه في قاعات الإكليريكية والمعاهد الدينية.

أول بابا يستمر في الاجتماع الأسبوعي مع الشعب وإلقاء محاضرته الروحية على مدار نصف قرن (1962 م – 2012م).

تُرجمت مؤلفاته إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية واليونانية والهولندية والإريترية والأمهرية والسريانية والأرمنية والبلغارية وغيرها.

تم في عهده تسجيل الألحان القبطية بالنوتة الموسيقية، وحفظ الألحان القبطية بنظام الديجيتال، وتسجيل الألحان القبطية بطريقة سمعية مرئي.

أصدر البابا شنودة ولأول مرة قرارا بابويًا بمراجعة وإعادة تدوين السنكسار.

كان البابا أول بطريرك الذي يحصل على عضوية نقابة الصحفيين، كما أنه حاضر بنقابات الصحفيين والمهندسين والأطباء.

تأسست في عهده قنوات فضائية قبطية، وآلاف المواقع القبطية على شبكة الإنترنت.