عضو «التحالف الوطني»: الاستعداد لـ«المبادرة» بدأ منذ شهرين.. ونستهدف 20 مليون مستفيد

قال سامح النمر، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى، نائب المدير التنفيذى لمؤسسة أبوالعينين الخيرية، إن مبادرة «كتف فى كتف» انطلقت فى 17 محافظة، وكانت بدايتها جنوب سيناء، وبدأ الاستعداد للمبادرة منذ أكثر من شهر ونصف، من خلال تعبئة وتخزين السلع الغذائية، فضلاً عن انضمام عدد كبير من المتطوعين إلى التحالف.

وأضاف «النمر»، خلال حواره لـ«الوطن»، أن عدد المتطوعين أصبح كبيراً للغاية، الأمر الذى أسهم فى زيادة أعمال التخزين والتعبئة، مؤكداً الاعتماد كلياً على المتطوعين الذين قدموا ملحمة تاريخية لتجهيز الكراتين.. وإلى نص الحوار

سامح النمر: نخطط لتوصيل المساعدات لـ16 محافظة وتسريع وصولها لباقي المحافظات قبل رمضان

بداية.. كيف بدأ الاستعداد للمبادرة؟

- «كتف فى كتف» هى أكبر مبادرة فى مصر والعالم بمناسبة شهر رمضان، وهذا يأتى بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للتحالف برفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل عدداً كبيراً للغاية من الأسر، وبدأ الاستعداد لها منذ شهرين، من خلال تعبئة وتخزين السلع الغذائية، فضلاً عن انضمام عدد كبير من المتطوعين فى التحالف، من أجل ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وانطلقت المبادرة من محافظة جنوب سيناء، التى استقبلت 11 قاطرة مُحملة بأكثر من 20 ألف صندوق حماية اجتماعية، تحتوى على 400 طن مواد غذائية و2000 بطانية لأهالى المحافظة، ثم امتدت إلى 16 محافظة أخرى، على أن تصل إلى باقى المحافظات قبل شهر رمضان المبارك.

ما الهدف الرئيسى من مبادرة «كتف فى كتف»؟

- المبادرة تستهدف 20 مليون مستفيد وتعتمد على التكاتف بين مؤسسات المجتمع المدنى الأعضاء جميعاً، وظهر ذلك من خلال التدخل السريع لتقديم المعونة والمساعدة للأسر الأولى بالرعاية، والذى يعد استثماراً ناجحاً لجهود المجتمع المدنى، وإعادة توظيف لدوره، وترسيخاً لفاعلية المجتمع المدنى كشريك أساسى فى العملية التنموية التى تقودها مصر.

وجهنا 11 قاطرة لسيناء مُحملة بـ400 طن مواد غذائية و2000 بطانية للأهالي

وتعد «كتف فى كتف» الأولى من نوعها فى حجم المساعدات التى تقدمها لما يميزها من انتشار على مستوى جميع المحافظات، وصولاً إلى المحافظات الحدودية، واختلاف مكوناتها، ولقد تم ذلك من خلال الاعتماد على قواعد البيانات الموحدة لدى التحالف، التى تضمن وصول الدعم لمستحقيه بالفعل، ومنع ازدواجية المنفعة بما يضمن النجاح الكامل للمبادرة، فهى تستهدف تقديم المساعدات الغذائية والدعم إلى 4.5 مليون أسرة، ومبادرة كتف فى كتف لن تكون الأخيرة وسيتبعها مبادرات أخرى.

هل تكتفى المبادرة بتقديم المساعدات الغذائية فقط؟

- لم تكتف المبادرة بتقديم المساعدات العينية والمواد الغذائية فقط، بل نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدداً من الفعاليات الثقافية والفنية بمحافظات: الأقصر، وكفر الشيخ، والشرقية، والقاهرة، من خلال ورش حكى للأطفال عن أهمية المشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى العروض الفنية التى تناولت أهمية العمل التطوعى والتفاعل مع المجتمع، كما أن التحالف يستهدف من خلالها أيضاً تقديم عدد من المساعدات المالية من خلال بنك الزكاة المصرى، بالإضافة إلى تقديم عدد من الخدمات العلاجية.

ما الدور الذى تلعبه مؤسسة أبوالعينين فى المبادرة؟

- شاركت مؤسسة «أبوالعينين» الخيرية فى مبادرة كتف فى كتف، وساهمت المؤسسة فى توزيع المواد الغذائية بمحافظة الجيزة، إذ جرى تقديم المساعدات للمواطنين الأكثر احتياجاً، وقام المتطوعون من المؤسسة بتسليم الكراتين الغذائية للمواطنين، وتشارك بـ200 ألف كرتونة غذائية، فضلاً عن توزيع ما يقرب من 130 ألف كرتونة تموينية بمناسبة شهر رمضان.

توزيع المساعدات

التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى لديه قاعدة بيانات لأكثر من 37 مليون مستفيد، وهو ما يسّر الوصول للمستحقين بكل مكان بصورة واضحة، وأصبح يضم الآن 34 مؤسسة، ويعتمد الجهد الأكبر على المتطوعين بشكل أساسى، الذين تخطى عددهم 250 ألف متطوع.