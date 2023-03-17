«كتف في كتف» بالإسكندرية: التحالف الوطني جمع المؤسسات والجمعيات الأهلية تحت هدف واحد

فرحة وسعادة غمرت متطوعى مبادرة «كتف فى كتف»، التى أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بمشاركة عدة مؤسسات خيرية، لدعم المواطنين الأكثر احتياجاً خلال شهر رمضان، وذلك بعدما شاركوا فى فعالية التعبئة والتوزيع وقت إطلاقها على مستوى المحافظات.. «الوطن» رصدت آراء متطوعى المبادرة فى الإسكندرية، الذين عبّروا عن سعادتهم بمساعدة الأهالى.

قال «عبدالرحمن السيد أحمد»، 19 سنة، متطوع بالمبادرة، إنه كان من فريق التنظيم، وإنها كانت تجربة جيدة بالنسبة له، وإنه شعور جيد مساعدة الأهالى، وإن الجميع كان يتعامل بأخوية، مؤكداً أن أجواء المبادرة جميلة. وأضاف «أحمد محمد عبدالنبى الأشقر»، 23 سنة، متطوع، أنه شعور جيد المشاركة فى مساعدة أشخاص محتاجين لا تعرفهم، موضحاً أنه على الرغم من تصوير الفعالية من قبَل القنوات التليفزيونية لا يظهر وجه أى أحد من المستلمين.

متطوعو المبادرة: نحن محظوظون بالمشاركة.. وقدمنا بدون تفكير لإسعاد الأهالي

وتابع «الأشقر» أن التحالف وحَّد جمعيات ومؤسسات عدة تحت مبادرة واحدة «كتف فى كتف» وهدف واحد، وأن الأهالى كانوا سعداء بأن ذلك يتم دون كشف هويتهم، قائلاً: «كنا نحرص على أن من يدخل من ناحية لا يخرج منها لكى لا يظهر وجهه فى الكاميرا»، مضيفاً أن المستلمين كانوا مطمئنين لذلك، مؤكداً أنهم فرحوا بتقديم العون لهم فى ظل موجة الغلاء الحالية.

وأشار إلى أن البعض من الأهالى ظلوا موجودين طوال الفعالية إلى آخر اليوم، موضحاً أن بعضهم يساعد معهم فى التوزيع فى بعض المناطق، وأن بعض المتطوعين ذهبوا لتوزيع الكراتين فى بعض المناطق البعيدة عن مكان التسلم. وأضاف أن ما يُسعده بالفعل هو التحالف، واتحاد هذه المؤسسات تحت مبادرة واحدة ولهدف واحد، قائلاً: «إيد لوحدها ماتسقفش، فالتحالف جمع كل هذه الأيادى ودمجها فى حاجة واحدة»، متابعاً أنه تم تدشين 4 ملايين كرتونة، بمشاركة 40 ألف متطوع.

«حور»: التعب هيِّن مقابل ما يجده المحتاجون في النهاية

وقالت حور مصطفى، 22 سنة، متطوعة فى المبادرة، إنها كانت مشاركة فى التنظيم والتعبئة للأسر المحتاجة، مضيفة أنها تحب بذل الجهد فى سبيل مساعدة هذه الأسر، متابعة أن التطوع فى شىء مثل ذلك أفادها، من ناحية تعلم كيفية تنظيم حدث مثل ذلك.

وأضاف أحمد حمودة خميس، 20 سنة، متطوع فى المبادرة، أن فكرة المبادرة دفعته للتقديم للتطوع بها، إلى جانب أن الحدث كبير سيشارك فيه 40 ألف متطوع ويتم تدشين 4 ملايين كرتونة.

«حياة كريمة»: مليون كرتونة

شاركت مؤسسة «حياة كريمة» احتفالية «كتف فى كتف»، التى نظمها التحالف الوطنى للعمل الأهلى، أمس، بتوزيع مليون كرتونة مواد غذائية على المواطنين الأكثر احتياجاً بكل محافظات الجمهورية ضمن مبادرة «كتف فى كتف»، بحضور أكثر من 5 آلاف متطوع، فضلاً عن مشاركتها فى إطلاق مبادرة «كتف فى كتف» خلال الأسبوع الماضى بـ4 محافظات هى: «الأقصر، والشرقية، وكفر الشيخ، وجنوب سيناء».

الصافي: توزيع 100 ألف كرتونة

تشارك مجموعة الصافى فى مبادرة «كتف فى كتف»، التى ينظمها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، فى كل محافظات الجمهورية، وتأتى هذه المشاركة بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة، عضو التحالف الوطنى، ومجموعة الصافى لتوزيع 100 ألف كرتونة للأسر الأكثر احتياجاً بمحافظة الغربية.