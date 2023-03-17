«كتف في كتف» بالشرقية: المرحلة الأولى تنطلق من «أبوكبير»

انطلقت المرحلة الأولى من مبادرة «كتف فى كتف»، فى مدينة أبوكبير بمحافظة الشرقية، تحت إشراف المحافظ الدكتور ممدوح غراب، والدكتور عبدالحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، لتجهيز مواد غذائية وتوزيعها مجاناً على الأسر المستحقة خاصة خلال شهر رمضان، حيث انطلقت المبادرة من مركز أبوكبير بتوزيع 55 طناً و7 آلاف كرتونة مواد غذائية.

وأكد «غراب» الدور المهم والحيوى لمؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذى للتيسير على المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم خاصة فى المناسبات والأعياد.

وقال «الطحاوى» إن المبادرة تُعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية فى تاريخ مصر، وتأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً وتماشياً مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بتقديم 4 ملايين صندوق مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى جميع المجالات.

وأشار سيد رجب، مدير عام جمعية الأورمان بالشرقية، إلى انطلاق فعاليات مبادرة «كتف فى كتف» بمحافظة الشرقية من مدينة أبوكبير، بمشاركة المتطوعين من الشباب وطلاب الجامعات وممثلى العمل الاجتماعى، موضحاً أن فعاليات المبادرة تضمنت تنفيذ العديد من الأنشطة، بينها استقبال وتحفيز المتطوعين من خلال رسائل الدعم وتعبئة كراتين المواد الغذائية تمهيداً لتوزيعها على المستحقين بقرى المحافظة والمسجلين بقاعدة بيانات الجمعية، بجانب تنظيم أنشطة ترفيهية للأطفال لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم، مضيفاً أنه من المقرر خلال شهر رمضان الكريم توزيع 7 آلاف كرتونة مواد غذائية تحتوى على (أرز - سكر - مكرونة - عدس - فول - سمن - صلصة - شاى)، وكذلك 20 طن لحوم و35 طن بطاطس، وذلك على الجمعيات الأهلية لتقدم للمواطنين المستحقين بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة تحت إشراف مديرية التضامن.