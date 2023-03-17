«كتف في كتف» ببني سويف: توزيع 16 ألف كرتونة مواد غذائية

شاركت جمعية الأورمان، أحد كيانات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، ومديرية التضامن الاجتماعى فى محافظة بنى سويف، فى وضع استراتيجية تنفيذ خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع 16 ألف كرتونة مواد لتوزيعها قبل قدوم شهر رمضان بأسبوع على أن ينتهى التوزيع تماماً فى الثلث الأوسط من رمضان، وذلك على الأسر غير القادرة فى نجوع وقرى ومراكز محافظة بنى سويف، ضمن مبادرة «كتف فى كتف»، والتى أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

«أبوعزوز»: توفير الدعم مع مؤسسات المجتمع المدني لتحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجاً

وأكدت أمل أبوعزوز، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى ببنى سويف، توفير جميع سبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدنى من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجاً، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشيدةً بتنظيم مثل هذه الفعاليات، التى تُسهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن «التحالف» قد أطلق مبادرة «كتف فى كتف» أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية فى تاريخ مصر والعالم، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، بمشاركة 30 جمعية رئيسية كبرى، ويندرج تحتها 25 ألف جمعية قاعدية على مستوى الجمهورية، حيث ستعد الأكبر لتحقيق الحماية الاجتماعية فى المجتمع، وبمشاركة عدد كبير من الشباب المتطوع فى كل المحافظات.

وأوضح «شعبان» أن المبادرة تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية المختلفة، وصولاً إلى المحافظات الحدودية، وذلك من خلال توفير 6 ملايين كرتونة مواد غذائية على أهالينا بكل قرى ونجوع ومراكز محافظات مصر، مشيراً إلى أن جمعية الأورمان تستهدف توزيع من ٣٥٠ ألفاً إلى ٤٠٠ ألف كرتونة مواد غذائية خلال شهر رمضان المبارك.