الدكتورة ماجي الحلواني: حضور الرئيس نهائي «كابيتانو مصر» جاء دعما للشباب

قالت الدكتورة ماجي الحلواني، زوجة حمادة إمام، أسطورة الزمالك ومنتخب مصر السابق، بعد لقائها بالرئيس عبدالفتاح السيسي في نهائي «كابيتانو مصر»، إنه كان يوما جميلا للغاية بلقاء الرئيس.

وأضافت بعد مباراة النهائي: «كان يوم جميل جدا إن الرئيس يحضر بنفسه ويدعم الشباب الصغير في مباراتهم، وسعدت إني قابلته وأهديته كتاب إمبراطورية إمام الكروية».

بدأ عرض الحلقة الأخيرة من برنامج «كابيتانو مصر»، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، على قناة «ON»، والمخصص لاكتشاف المواهب الشابة في كرة القدم، وأطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر

وأطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية، واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، تحت عنوان «كابيتانو مصر».

النهوض بالكرة المصرية

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب، التواجد في كل محافظات مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.