انطلاق الشوط الثاني من مباراة نهائي «كابيتانو مصر» بحضور الرئيس السيسي

بدأت الحلقة الأخيرة من برنامج «كابيتانو مصر»، قبل قليل، بالشوط الثاني من مباراة إياب النهائي، بين فريقي «أبو جريشة» و«حمادة إمام» على لقب «كابيتانو مصر».

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وكذلك الشوط الأول من مباراة الإياب.

بدأ عرض الحلقة الأخيرة من برنامج «كابيتانو مصر»، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، على قناة «ON»، والمخصص لاكتشاف المواهب الشابة في كرة القدم، وأطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر

وأطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية، واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج اسم «كابيتانو مصر».

النهوض بالكرة المصرية

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب، التواجد في كل محافظات مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.