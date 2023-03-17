نائب «حماة الوطن»: «كتف في كتف» تخفف من معاناة غير القادرين.. وتسهم في حل الأزمة الاقتصادية

كشف اللواء أحمد العوضى، نائب رئيس حزب «حماة الوطن»، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، عن تفاصيل مبادرة ضخ اللحوم التشادية فى الأسواق المصرية، إلى جانب مبادرة «كتف فى كتف»، التى أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وقال فى حواره لـ«الوطن» إنها تعد أكبر وأضخم مبادرة للحماية الاجتماعية فى تاريخ مصر، بمشاركة العديد من الجمعيات والمنظمات الأهلية المنضمة للتحالف الوطنى.

هل نستطيع القول إن مبادرة استيراد اللحوم تنضم إلى مبادرة التحالف الوطنى «كتف فى كتف»؟

- مبادرة حزب «حماة الوطن» لاستيراد اللحوم مكملة بالتأكيد لمبادرة «كتف فى كتف»، وهى إحدى ثمار الجهود التنموية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى، حيث تعد من أبرز المبادرات لحماية غير القادرين ومحدودى الدخل مع قرب شهر رمضان، ومن المستهدف أن تكون أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية فى مصر والعالم. كما أن انطلاق مبادرة «كتف فى كتف» للتحالف الوطنى خطوة جادة وحقيقية نحو تفعيل واستثمار العمل الأهلى فى سد احتياجات المرحلة الحالية والأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر مع استمرار التداعيات العالمية منذ الحرب الروسية الأوكرانية التى أثرت فى جميع دول العالم.

اللواء أحمد العوضي: مبادرات «التحالف الوطني» خطوة جادة لتفعيل العمل الأهلي في سد الاحتياجات

برأيك هل ستكون تلك المبادرات دعماً للأسر الفقيرة؟

- بالفعل فهى خطوة مهمة مع بدء المبادرة فى المحافظات وبتوجيهات من الرئيس السيسى، الذى يطلق المبادرة من أجل دعم ومساندة الأسر الأكثر احتياجاً، وتحقيق الأمن الغذائى، حيث يسعى الرئيس لتخفيف الأعباء عن كل الفئات، حيث اتخذ الأسبوعين الماضيين العديد من الإجراءات الاقتصادية مثل رفع المعاشات والأجور والعلاوة وتكافل وكرامة، ليبدأ الصرف بداية من أبريل ثم حماية محدودى الدخل من خلال المبادرة الرائدة.

وماذا عن تبنى أحزاب أخرى نفس الفكرة؟

- على الأحزاب السياسية أن تتبنى أفكاراً أخرى لتقديم المساعدة لغير القادرين لمواجهة احتياجاتهم اليومية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان. ودائماً توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى كانت بضرورة تقديم كل الدعم للفئات الأولى بالرعاية، وتنشيط دور العمل الأهلى والمجتمع المدنى والمسئولية المجتمعية، حتى لرجال الأعمال لتوسيع الأنشطة المجتمعية وتقديم الحماية الاجتماعية والوصول لأكبر عدد ممكن من الأسر الأولى بالرعاية بالمناطق المحرومة والنائية.

ما أبرز ما يميز المبادرة؟

- أبرز ما يميزها هو الانتشار الجغرافى للتحالف الوطنى وتبادل البيانات بين المؤسسات الأهلية، والجمعيات، ووجود كوادر متطوعة مؤهلة لأداء الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، للفئات الأولى بالرعاية، حتى تستطيع الأحزاب والجمعيات الأهلية أن تستعيد دورها وتأثيرها فى المجتمع.

هل تستهدف المبادرة خفض أسعار اللحوم فى مصر؟

- المبادرة تكمن فى شراء عدد من الأبقار فى تشاد، ليكون لدى مصر منتج حيوانى متميز، وتستهدف خفض أسعار اللحوم فى مصر بالاعتماد على المراعى فى تشاد.

هل طرح هذه اللحوم سيكون مناسباً للسوق المصرية؟

- اللحوم التشادية سيتم توفيرها بسعر 145 جنيهاً للكيلو عبر منافذ عربات متنقلة تابعة لحزب «حماة الوطن»، و«بقول للتاجر اكسب بس لازم تراعى المواطن».

مبادرة «اللحوم»

شهدت أسعار اللحوم فى مصر ارتفاعات واسعة خلال الفترة الماضية، عززتها مجموعة من العوامل المتزامنة، ضمن تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً على وقع التطورات الجيوسياسية التى ألقت بظلالها على مختلف الأسواق منذ بدء الحرب فى أوكرانيا فى الرابع والعشرين من شهر فبراير من العام الماضى.

وتتفاقم أزمة أسعار اللحوم فى مصر مع قرب حلول شهر رمضان، الذى عادة ما ترتفع فيه معدلات الطلب والاستهلاك بالنسبة للسلع الأساسية، ومن بينها اللحوم الحمراء، فيما تعمل الحكومة على ضبط الأسواق وتحقيق التوازن فى الأسعار.