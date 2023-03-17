برنامج «كابيتانو مصر» يعلن الفائزين بالجوائز الفردية في الموسم الأول

أعلن برنامج «كابيتانو مصر» الفائزين بالجوائز الفردية المختلفة من لاعبي الفرق المشاركة في البرنامج.

وفاز أحمد عبد الفتاح حارس مرمى فريق «علي أبو جريشة»، بجائزة أفضل حارس بالبطولة، وفاز يوسف مفتاح من فريق «حمادة إمام» بجائزة أحسن مدافع، وفاز زميله عبد الرحمن مصطفى بأفضل ظهير.

وفاز إسماعيل يحيى بجائزة أفضل لاعب خط وسط من فريق «حمادة إمام»، فيما فاز حازم محمود من فريق «علي أبو جريشة» بجائزة أفضل مهاجم.

وحقق اللاعب محمد أشرف، من فريق «محمد عبد الوهاب»، جائزة حسام حسن لأفضل هدف في البطولة فاز بها، فيما حصل على جائزة الروح الرياضية، عيد العزازي، لاعب فريق «حمادة إمام».

بدأ عرض الحلقة الأخيرة من برنامج «كابيتانو مصر»، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، على قناة «ON»، والمخصص لاكتشاف المواهب الشابة في كرة القدم، وأطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر

وأطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية، واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، تحت عنوان «كابيتانو مصر».

النهوض بالكرة المصرية

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب، التواجد في كل محافظات مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.