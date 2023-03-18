المتسابقة أماني سمير تفوز بجائزة برنامج الدوم في الغناء

فازت المتسابقة أماني سمير، بجائزة نجمة برنامج الدوم فئة الغناء.

وكانت المرشحات للمرحلة النهائية هن أماني سمير وتمارا عماد الدين، وسلم جائزة الدوم للفائزة، محمد السعدي نائب رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ورئيس مجلس إدارة شركة ميديا هب.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحمد السعدي نائب رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ورئيس مجلس إدارة شركة ميديا هب، وعمرو الفقي عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والفنان كريم عبدالعزيز.