فوز روان علي بجائزة الدوم للتقديم التلفزيوني

قدم الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، جائزة نجم برنامج الدوم فئة التقديم التلفزيوني، والتي فازت بها روان علي.

وتقدم للمنافسة في برنامج الدوم فئة التقديم التلفزيوني أكثر من 7000 موهبة من كل محافظات مصر، ووصل للنهائيات بهيرة وليد من الجيزة وروان علي من الإسكندرية.

وكانت لجنة التحكيم مشكلة من الإعلامي محمد سعيد محفوظ، والإعلامية ريهام السهلي والإعلامي محمد عبدالرحمن، واختارت روان علي.