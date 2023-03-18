هزة أرضية بقوة 3.4 درجة تضرب ألبانيا جنوب شرق أوروبا

ضربت هزة أرضية بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر، ألبانيا، الواقعة جنوب شرق أوروبا.

وكشف مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، تفاصيل الهزة الأرضية التي ضربت ألبانيا، وقال في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن البؤرة وقعت على عمق 15 كيلو متر تحت سطح الأرض.

وأضاف «الزلازل الأوروبي المتوسطي»، أن بؤرة الهزة الأرضية التي ضربت ألبانيا وقعت على مسافة 117 كيلو متر بين الجنوب والجنوب الشرقي من «إيلبسان».