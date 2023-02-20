هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر تضرب «كريت» اليونانية

ضربت هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، «جزيرة كريت» اليونانية، وقال مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إن الهزة وقعت على عمق 10 كيلو متر.

وأوضح «الزلازل الأورومتوسطي»، إنّ مركز الهزة وقع على مسافة 295 كيلو متر جنوب شرق العاصمة اليونانية «أثينا» و56 كم بين الشمال والشمال الشرقي من «إيراكليو».

وفي 29 نوفمبر من العام الماضي، حدثت هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر بالقرب من «جزيرة إيبويا» في «بحر إيجه»، وقال مركز «رصد الزلازل» التابع لجامعة أثينا، إن الهزة وقعت على بعد 56 كيلومترا شمال شرقي «أثينا»، وعلى عمق 2 كيلومتر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.