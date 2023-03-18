عادل حمودة: أول استخدام للطائرات بدون طيار في الحرب العالمية الأولى

قال الكاتب الصحفي والإعلامي عادل حمودة، إن بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية عرفتا الطائرة بدون طيار للمرة الأولى في الحرب العالمية الأولى، وجرى اختبار الطائرة البريطانية أول مرة في مارس عام 1917، فكانت طائرة صغيرة يتحكمون فيها عن طريق الراديو، بينما اختبار الطائرة الأمريكية جاء في أكتوبر 1918، ولكن رغم نجاح الاختبارات الأولية ظل استخدام الطائرة بدون طيار استخداما عسكريا محدودا.

تطوير السلاح

وأضاف «حمودة»، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، الذي يعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه في الوقت نفسه استمرت الدول في تطوير هذا السلاح الحديث المثير للدهشة، إذ أنه في عام 1935 صنع البريطانيون عددا من الطائرات تحكموا فيها عن بعد، ومن ثم في عام 1960 بدأت الولايات المتحدة برنامجها العالي السرية للطائرات بدون طيار.

إطلاق البرنامج بعد حادثة إسقاط طائرة التجسس الأمريكية

وأوضح الكاتب الصحفي، أنه تم إطلاق البرنامج بعد حادثة إسقاط طائرة التجسس الأمريكية يوــ تو واتهام قائدها فرانسيس جراي بالتجسس في الاتحاد السوفيتي عام 1959، إذ استهدف البرنامج صناعة الطائرة المسيرة لاستخدامها في التجسس والتصوير وجمع المعلومات، على أن أول استخدام عسكري حقيقي للطائرات بدون طيار كان في حرب فيتنام.

وتابع عادل حمودة: « في تلك الحرب استخدمت الطائرات بدون طيار في إطلاق الصواريخ على أهداف ثابتة وإلقاء منشورات الدعاية السوداء، وعند نهاية حرب فيتنام كانت الولايات المتحدة مستعدة لتوسيع نطاق برنامج الطائرات بدون طيار على نحو غير مسبوق».