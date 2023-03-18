قناة القاهرة الإخبارية: منصب حاكم مصرف لبنان لم يتأثر بتحقيقات خضع لها

قال أحمد سنجاب، مُراسل قناة القاهرة الإخبارية، من بيروت، إن رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، لم يتأثر في عمله أو منصبه بعد التحقيقات التي خضع لها.

وأضاف خلال تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أنه جرى التحقيق مع حاكم مصرف لبنان من خلال محققين لبنانيين وأوروبيين، بعد عامين من البلاغات القضائية المتتالية ضده، سواء في الداخل اللبناني أو الخارج، عقب تحكمه في السياسات النقدية لمدة 30 عامًا، والتحقيقات استمرت على مدار يومين، الأول استغرق 6 ساعات واليوم الثاني 3 ساعات.

وأشار إلى أنه عقب التحقيق أصدر رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، بيانًا شديد اللهجة، وحضر إلى جلسة التحقيق؛ احترامًا للقانون وحضر الجلسات بدون محامٍ كشاهد وليس كمشتبه به، وتقدم بالأدلة والوثائق التي تبين أن حسابه الشخصي في مصرف لبنان غير مرتبط بالحسابات، التي تودع فيها الأموال العائدة لمصرف لبنان، ولم تحول إلى حسابه أموال من مصرف لبنان.

وأوضح أن حاكم مصرف لبنان، أشار إلى أن هناك اتجاهات بسوء النية من السياسيين والإعلاميين، وهذا لتغطية فشل بعض السياسيين.