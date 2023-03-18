عادل حمودة: مقتل 929 ألف شخص في حروب الولايات المتحدة خلال 20 عاما

قال الكاتب الصحفي والإعلامي عادل حمودة، إنه منذ هجمات سبتمبر نفذت الولايات المتحدة ضربات بطائرات بدون طيار في باكستان واليمن والصومال وأفغانستان والعراق وليبيا، وأسفرت هذه الغارات الأمريكية عن عمليات قتل لا نهائية لكن من المستحيل تحديد العدد الإجمالي للقتلى، موضحًا أنه على سبيل المثال في باكستان في الفترة من 2004 إلى 2018 شُنت 413 غارة أمريكية، ما أسفر عن مقتل نحو 3700 شخص من ضمنهم 300 مدني.

شن 374 غارة أمريكية باليمن خلال 18 عاما

وأضاف «حمودة»، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، الذي يُعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه في اليمن وعلى مدار أكثر من 18 سنة شُنت 374 غارة أمريكية أسفرت عن مقتل ما يقرب من 1770 شخصا منهم 149 مدنيا، وبحسب تقرير «حرب الطائرات بدون طيار في ليبيا» الصادر عن منظمة نيو أمريكا، نفذت الولايات المتحدة 550 غارة قتلت 300 شخص منهم 21 مدنيا في ليبيا، بينما في الصومال شُنت 263 غارة جوية أمريكية ضد الإرهابيين قتلت 1800 شخص من ضمنهم 121 مدنيا.

برنامج الطائرات بدون طيار يبقي أمريكا في حرب بلا نهاية

وأوضح الكاتب الصحفي، أن الخبراء أجمعوا على أن برنامج الطائرات بدون طيار يبقي الولايات المتحدة في حالة حرب بلا نهاية، وأدت الحرب التي تخوضها أمريكا منذ عشرين سنة مضت إلى مقتل 929 ألف شخص من بينهم أكثر من 350 ألف مدني بتكلفة لا تقل عن 8 تريليونات دولار، ففي كتابه «شاهده ــ أطلق عليه»، كشف الكاتب كريستوفر فولر التاريخ السري لبرنامج الطائرات بدون طيار الفتاك لوكالة الاستخبارات المركزية.

وقال فولر: «كما يقتل برنامج الطائرات بدون طيار الذي تدير الوكالة الإرهابيين، يقتل أيضا العديد من المدنيين الأبرياء مما يعزز المشاعر المعادية لأمريكا»، ومن اللافت للنظر أن الرئيس الأمريكي الحائز على جائزة نوبل للسلام باراك أوباما تبنى حرب الطائرات بدون طيار ووسعها إلى ما هو أبعد مما مارسته إدارة الرئيس جورج بوش الابن، كما استشهد فولر بكلمات لـ ليون بانيتا مدير وكالة المخابرات المركزية في عهد أوباما الذي أوضح أن ضربات الطائرات بدون طيار كانت «اللعبة الوحيدة في المدينة من حيث مواجهة أو محاولة تعطيل قيادة تنظيم القاعدة».