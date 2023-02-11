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عادل حمودة بقناة القاهرة الإخبارية: أمريكا ولدت من رحم ثورة منحتها الحرية

كتب:

محمد أيمن سالم
08:52 م | السبت 11 فبراير 2023
الكاتب الصحفي عادل حمودة

الكاتب الصحفي عادل حمودة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن أمريكا ولدت من رحم ثورة منحتها الحرية، لكن سرعان ما عانت من الضعف والتفكك بسبب الحرب الأهلية، إلا أن الوحدة والقوة والثروة كانت من نصيبها في النهاية.

مكتب التحقيقات الفيدرالية 

وأضاف «حمودة»، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أنه في المدن تحالفت الثروة والسلطة واحتاجوا إلى من يحميهم، ومن هنا ولد أخطر جهاز أمني في الولايات المتحدة وهو مكتب التحقيقات الفيدرالية أو الـ أف بي أي.

 صناعة القرار الأمريكي

وتابع الكاتب الصحفي عادل حمودة: «على مدار أكثر من 100 عام كان لذلك الجهاز جانبا سريا، تحكم في صناعة القرار الأمريكي، وفرض نفسه على البيت الأبيض ذاته، بل أكثر من ذلك ساهم في الإطاحة بالرئيس ريتشارد نيكسون».

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