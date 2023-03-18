عادل حمودة: الصين دولة رائدة في تصنيع الطائرات المسيرة

قال الكاتب الصحفي والإعلامي عادل حمودة، إنه في عام 2008 كانت الولايات المتحدة تحتكر صناعة وتطوير الطائرات المسيرة ومعها دول أخرى قليلة مثل بريطانيا وإسرائيل، وقبل ذلك التاريخ بثلاث سنوات نجح «سلجوق بيرقدار» في إقناع المسؤولين الأتراك بفكرة صناعة الطائرات دون طيار، موضحًا أنه في عام 2010 فاجأت الصين العالم بالكشف عن 25 طرازا جديدا من الطائرات بدون طيار، وأصبحت اليوم دولة رائدة في هذا المجال.

حمودة: هناك العديد من الدول العربية المالكة لطائرات بدون طيار

وأضاف «حمودة»، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، الذي يعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه في عام 2012 كشف تقرير للكونجرس الأمريكي أن هناك ما يقرب من 67 دولة تعمل على تطوير وتصنيع 900 نظام من نظم الطائرات بدون طيار، وأشار التقرير أيضا إلى أن العدد قفز من 41 دولة تملك تلك الطائرات في عام 2005 إلى 67 في 2011 منها العديد من الدول العربية مثل السعودية والإمارات.

برنامج بحثي مشترك لصناعة مسيرات

وأوضح الكاتب الصحفي، أن مجموعة من الباحثين في جامعة وهران صممت أول طائرة بدون طيار جزائرية 100% بعد رفض الولايات المتحدة بيع المسيرات للجزائر، وفي الوقت نفسه تعمل السويد وإسبانيا واليونان وإيطاليا وسويسرا وفرنسا على برنامج بحثي مشترك لصناعة مسيرات حربية عالية التقنية، وفي الوقت الحالي تعمل مئات الشركات على تطوير تكنولوجيا الطائرات بدون طيار صغيرة وكبيرة الحجم، ويتوقع الخبراء أن تتضاعف قدرات الطائرة بدون طيار في السنوات القليلة المقبلة.