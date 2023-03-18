عادل حمودة: «داعش» استخدم الطائرات بدون طيار لتوسيع حدوده

قال الكاتب الصحفي والإعلامي عادل حمودة، إن الطائرات بدون طيار والمسيرات أصبحت أكثر انتشارا في الحروب الأخيرة، لكن الأمر تعدى استخدام الدول لها، وفي السنوات القليلة الماضية ظهرت مشكلة جديدة؛ إذ استخدمت منظمات إرهابية مثل داعش والحوثيين وجبهة النصرة الطائرات المسيرة، ونفذت تلك الجماعات الإرهابية هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مواقع مختلفة في دول الشرق الأوسط مثل القواعد العسكرية ومواقع تخزين النفط والمطارات وغيرها.

الطائرات المسيرة سمة رئيسية للاستراتيجية الدفاعية للإرهابيين

وأضاف «حمودة»، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، الذي يعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه بعد فترة وجيزة من إعلان داعش خلافته المزعومة في عام 2014 بدأ في استخدام طائرات مسيرة في هجمات عسكرية تقليدية لتوسيع حدوده ومع اقتراب التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من الموصل عاصمة داعش العراقية أصبحت الطائرات المسيرة سمة رئيسية للاستراتيجية الدفاعية للإرهابيين وكان ذلك في الفترة ما بين 2016 و2017.

المسؤول عن برنامج الطائرات المسيرة في داعش

وأوضح الكاتب الصحفي، أن المسؤول رسميا عن برنامج الطائرات المسيرة في داعش، إرهابي بريطاني يدعى جنيد حسين الذي وصف بأنه خبير الأمن السيبراني للتنظيم، وعلى سبيل المثال استخدمت داعش الطائرات المسيرة لالتقاط مقاطع مصورة وهم ينفذون عمليات انتحارية بسيارات مفخخة واستخدمت تلك اللقطات في الدعاية الترويجية السوداء للتنظيم وأيضا استخدم الحوثيون الطائرات المسيرة لمهاجمة أهداف مختلفة، والمسيرات التي يستخدمها الحوثيون مصنوعة في إيران.

وتابع عادل حمودة: «دربت إيران مقاتلي الحركة على كيفية استخدام هذا النوع من الطائرات وأيضا دربتهم على كيفية تجميع أجزاء الطائرات المسيرة، وتعد طائرات شاهد 131 و136 طرازا من طائرات مسيرة إيرانية الصنع استخدمها الحوثيون في الهجمات على دول عديدة مجاورة».