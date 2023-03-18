«وكيل صحة الشرقية» يتفقد مقر الإدارات الفنية لتطويرها وإعادة توزيعها

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أماكن ومقرات الإدارات الفنية والإدارية بديوان عام مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، والبالغ عددها 5 مبان لمعاينتها على الطبيعة، ودراسة إمكانية تطويرها بجانب أعمال رفع الكفاءة الجارية حالياً ببعض الإدارات الفنية بالمديرية، وتحديد الاحتياجات اللازمة للتطوير، والفترة الزمنية للتنفيذ، وذلك اليوم السبت، يرافقه وكيل المديرية، ومديري الإدارات العامة بالمديرية.

إعادة تدوير وتوزيع عدد من الإدارات الفنية

تفقد وكيل وزارة الصحة كافة الإدارات والأقسام بديوان المديرية، موجهاً بإعادة تدوير وتوزيع عدد من الإدارات الفنية، وتنظيم أماكن هذه الإدارات، وفقاً لتبعيتها للإدارات العامة، وبما يتناسب مع احتياجات العاملين والمواطنين من مقدمي ومتلقي الخدمة بهذه الإدارات، وبعد تحديد خطوط السير وفقاً لمعايير الجودة، وذلك تيسيرا علي المواطنين من كثرة التنقل داخل مباني المديرية لإنهاء الإجراءات اللازمة لهم بهذه الإدارات، كما وجه مسعود بعمل أرفف ولوكرات ووضع دواليب ببعض الإدارات، لتنظيم السجلات الموجودة بها.

ميكنة ملفات العاملين

ووجه الدكتور هشام مسعود أيضاً بميكنة ملفات العاملين بمستشفيات الزقازيق العام، وحميات الزقازيق، والصدر وتسليمها لهم، فور الانتهاء من ذلك، كما وجه بتجميع ملفات إدارة مراقبة الأغذية، وإرسالها إلى غرفة الحفظ أسبوعياً، لمنع تكدس الملفات داخل الإدارة.

ويأتي هذا بعد الإنتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة إدارة الموارد البشرية، وتجميع الأقسام المختلفة بها بالدور الأرضي بالمديرية، وتشغيله لخدمة العاملين متلقي ومقدمي الخدمة داخل ديوان عام المديرية.

وأثناء المرور تلاحظ وجود بعض السلبيات في إجراءات السلامة والصحة المهنية، تخص تغطية الأسلاك الكهربائية بأحد الأقسام، ووجه وكيل وزارة الصحة بإحالة جهاز السلامة والصحة المهنية للتحقيق بالشؤون القانونية بالمديرية، نظراً لعدم اتخاذهم الإجراءات اللازمة لتلافي هذه السلبيات، والتي تمثل خطرا على العاملين.