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وزير الصحة يشارك بمنتدى الشرق الأوسط للجودة والسلامة في الرعاية الصحية

كتب:

مريم الخطري
12:47 م | السبت 18 مارس 2023
وزير الصحة خلال حضوره منتدى الشرق الأوسط للجودة والسلامة

وزير الصحة خلال حضوره منتدى الشرق الأوسط للجودة والسلامة

شارك الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، منتدى الشرق الأوسط للجودة والسلامة في الرعاية الصحية، الذي يعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، في الفترة من 16 إلى 19 مارس الجاري، بدعوة من الدكتورة حنان الكواري وزيرة الصحة العامة القطرية.

مناقشة الملفات الصحية المشتركة بين الدولتين

ومن المقرر أن يتضمن برنامج زيارة الدكتور خالد عبد الغفار، إلى دولة قطر، لقاء ثنائيا مع الدكتورة حنان الكواري وزيرة الصحة العامة القطرية، لمناقشة العديد من الملفات الصحية المشتركة بين الدولتين الشقيقتين.

أحدث الخدمات والبرامج الخدمية التي يمكن الاستفادة منها

وعلى هامش حضوره منتدى الشرق الأوسط للجودة والسلامة في الرعاية الصحية، تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أجنحة المعرض المقام ضمن فعاليات المنتدى، إذ تبادل الوزير الحديث مع القائمين على أجنحة المعرض، حول أحدث الخدمات والبرامج الخدمية التي يمكن الاستفادة منها للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.