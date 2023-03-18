«كتف في كتف».. الخير موجود والتكافل مستمر (ملف خاص)

مشهد يبعث على التفاؤل فى استاد القاهرة الدولى، أكثر من 60 ألف متطوع ومشارك تجمّعوا مساء أمس، لتدشين المبادرة الخيرية الأكبر تحت شعار «كتف فى كتف»، الابتسامات علت الوجوه، بشائر الأمل أعطت حافزاً للجميع، معانى التكافل الاجتماعى، التى طغت على المشهد، أكدت بما لا يدع مجالاً للشك إخلاص الشخصية المصرية وقوتها وقت الشدائد. تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسى أمام الحضور من الشباب والفتيات، إلى كل المصريين فى كل بيت.

كلماته حملت رسائل مطمئنة كثيرة بأن الأزمات العالمية التى تأثرت بها مصر سوف تمر، وأن الطريق الصعب الذى خاضته البلاد سوف ينتهى إلى كل نجاح. خلال إشادته بالمشهد الاحتفالى للمبادرة، التى تستهدف خدمة أكثر من 25 مليون مستفيد من الأسر الأولى بالرعاية، حرص الرئيس على الإشادة بدور كل متطوع ومتطوعة تبرعوا بوقتهم وجهدهم لتخفيف الأعباء عن أهالينا، وأكد ثقته فى قدرة المصريين على العبور مما وصفه بـ«المحنة»، إلى ما وصفه بـ«المنحة».

المشهد كاملاً تحت سماء استاد القاهرة، وصفه الرئيس بأنه مشهد إنسانى «ظاهره التضامن والتكافل، وباطنه الإخلاص والاستعانة بالله»، مشدداً على أن «الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً».

إمام أحمد