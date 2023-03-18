محافظ بورسعيد يهنئ بورفؤاد بالصعود للقسم الثاني والمريخ بالتأهل للترقي

هنأ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، نادي بورفؤاد بالصعود للقسم الثاني ونادي المريخ اليوم السبت بالتأهل لدورة الترقي للدوري الممتاز.

محافظ بورسعيد يشيد بالمريخ وبورفؤاد

وأشاد محافظ بورسعيد بإجمالي عطاء لاعبي الناديين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية للفريقين خلال الموسم الحالي لدوري القسم الثالث (المجموعة السابعة) والتي حسم المريخ وبورفؤاد صدارتها ووصافتها في إنجاز جيد للكرة ببورسعيد.

وأشار محافظ بورسعيد للجهد المتميز لمجلسي إدارات الناديين والذي كان خير عون للاعبيين على تحقيق آمال جماهير ومتابعي الناديين المخلصين ببورسعيد متمنيا للناديين مزيدا من التوفيق والإجادة خلال المرحلة المقبلة.

تأهل المريخ للترقي للممتاز

وكان نادي المريخ قد تأهل لدورة الترقي للدوري الممتاز بفوز على الشرقية بهدف نظيف، وصعد بورفؤاد للقسم الثاني بتعادله مع شباب فاقوس في المباراتين اللتين أقيمتا اليوم السبت بملعبي المريخ وبورفؤاد في ختام مباريات القسم الثالث ( المجموعة السابعة).

من جانب آخر تقدم مجلس إدارة نادي المريخ البورسعيدي برئاسة أحمد جوهر بالتهنئة إلي نادي بورفؤاد ومجلس الإدارة برئاسة المهندس جاسر الشاعر على صعود فريق الكرة الأول إلى دوري الممتاز ب.